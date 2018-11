NOVI libera crédito mais rápido para clientes com melhor histórico

A NOVI Soluções Financeiras, empresa especializada em crédito com garantia de imóvel, está premiando os clientes com bom histórico de pagamento, encurtando o desembolso para seis dias úteis. Isso significa uma redução em mais da metade do tempo gasto nos processos normais. Desde 2012, a NOVI originou mais de R$ 700 milhões em crédito. Com este programa, chamado “Via Rápida”, pretende dobrar seus volumes mensais de originação. Cerca de 50% dos clientes da NOVI são empreendedores e usam o empréstimo para capital de giro da empresa ou para começar um novo negócio.