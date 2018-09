Novi vê crédito imobiliário subir 30% após fusão com Barigui

A Novi Soluções Financeiras, especializada em crédito com garantia de imóvel, registrou um aumento de 30% no volume de crédito originado entre junho e setembro, após a fusão com a Barigui Promotora de Crédito.

No acumulado do ano até setembro, as originações somaram aproximadamente R$ 40 milhões. A nova empresa manteve a marca Novi e tem atualmente uma carteira de crédito de R$ 300 milhões, com mais de 800 parceiros em todo o Brasil. A expectativa da companhia é de que a carteira de crédito imobiliário ultrapasse R$ 1 bilhão nos próximos três anos.