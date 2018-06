Novo CEO do Walmart Brasil deve assumir em julho

A troca de comando no Walmart Brasil deve ser formalizada em julho, quando assumirá como presidente Luiz Fazzio, ex-Carrefour. A transição marca a mudança de controle da operação da varejista no Brasil, após a venda de 80% do capital para a gestora Advent. Na última semana, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a transação sem restrições. (Dayanne Sousa)

