Novo leilão de títulos de Eike Batista exigirá garantias e deve acontecer em breve

Com mais um fracasso na venda de debêntures (títulos de dívida) do empresário Eike Batista, um novo leilão deve acontecer em breve. Desta vez, a ideia é fazer a oferta sem preço mínimo e com a exigência de garantia bancária de quem entregar a proposta. A juíza ainda não marcou a data, mas será em um “prazo curto”, segundo uma fonte. Realizada na terça-feira (16), a terceira tentativa de leilão das debêntures só teve uma proposta formal, com uma oferta abaixo do mínimo pedido, de R$ 1,25 bilhão. Nos outros envelopes, apenas manifestações de interesses e a sugestão de uma nova rodada de venda com edital mais claro. Nomes como BTG Pactual, a americana Oaktree e o canadense Vox Royalty entregaram envelopes.

Leilão inicial tinha pedido R$ 1,8 bilhão

Os interessados não gostam da ideia de uma venda privada dos papéis, prevista no edital atual, pois isso pode trazer questionamentos sobre a transparência da venda. O preço mínimo das debêntures já havia sido reduzido após a tentativa de venda em junho não dar certo, ao lance mínimo de R$ 1,8 bilhão.

As debêntures em leilão foram emitidas pela mineradora Anglo American em 2008, quando comprou o complexo Minas-Rio da hoje falida MMX, de Eike Batista. Caso o leilão seja bem sucedido, os recursos serão direcionados ao pagamento de dívidas do empresário.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 17/08/2022, às 10:49.O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.