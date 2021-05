Novo presidente da BB Consórcios encara desafio de substituir o chefão e manter desempenho recorde

O substituto do agora presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, foi definido. Conforme antecipou o Broadcast, Rodrigo Vasconcelos, executivo do BB há quase 20 anos, vai presidir a BB Consórcios. Era gerente-executivo de Meios de Pagamentos do banco público e, antes, de Clientes Varejo, nos segmentos de micro e pequenas empresas e pessoa física.

Vasconcelos chega com a missão de substituir o agora chefe e manter a trajetória dos consórcios, mercado que vem batendo recordes consecutivos. Na BB Consórcios não é diferente. Nos primeiros quatro meses deste ano, vendeu mais de R$ 5,3 bilhões, melhor marca já alcançada pela instituição nesse período e 5% maior que um ano antes.

Peso

Recém-empossado e ainda sob a sombra da interferência política que o levou ao comando do BB, Ribeiro, quando questionado por analistas financeiros durante apresentação dos resultados do banco a respeito de sua aptidão para o cargo, destacou a importância do negócio que presidia até então. De janeiro a abril, a área já rendeu R$ 247,2 milhões ao BB, 24% acima do lucro obtido no mesmo período de 2020. Com 728,3 mil clientes e 1,161 milhão de cotas vendidas, a carteira administrada pela companhia é de R$ 52,5 bilhões.

