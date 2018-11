Novo presidente do BB desafia equipe ’em selfie’ a entregar o melhor 4tri

O novo presidente do Banco do Brasil, Marcelo Labuto, desafiou os colaboradores da instituição, em vídeo no “estilo selfie”, a entregarem o melhor quarto trimestre da história da organização. Na prática, isso significa superar a cifra de R$ 3,188 bilhões, conforme o lucro líquido ajustado apresentado no mesmo intervalo de 2017.

Já o melhor resultado trimestral na história do BB foi o registrado entre abril e junho deste ano, quando a cifra chegou a R$ 3,240 bilhões. Nesta quinta-feira, dia 8, o BB apresenta seus números do terceiro trimestre

Ampulheta. Labuto tem pressa. Assumiu o comando do BB no primeiro dia do segundo mês do quarto trimestre, de olho em permanecer no posto mais alto do banco público durante o próximo governo.

No vídeo aos funcionários do BB, ele reafirmou a manutenção da estratégia da instituição e convocou o quadro: “Nós nos desafiamos a entregar o melhor quarto trimestre da história da nossa organização. Conto muito com vocês para realizarmos isso. Todo dia é dia de fazer negócio. Todo dia é dia de atender bem”. Procurado, o BB não comentou.