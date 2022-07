Nubank chega a 5 milhões de investidores e já tem mais clientes que XP

O Nubank chegou a 5 milhões de clientes investidores ativos em suas plataformas, um crescimento de 150% em pouco mais de um ano. É a primeira vez que o banco digital revela este número, que já supera o de alguns concorrentes mais antigos no mundo dos investimentos. A XP, por exemplo, tinha 3,629 milhões de clientes ativos ao final do segundo trimestre, segundo sua prévia do período. Em ativos, porém, a XP ainda é maior, com quase R$ 850 bilhões.

No Nubank, do total de investidores ativos, quase 4 milhões são clientes com investimentos concentrados dentro do app do banco, que já oferece as principais aplicações, como fundos de renda fixa, de ações e imobiliários. Os demais investiram na prateleira de produtos, seja no aplicativo ou site, da NuInvest, sendo que parte dos clientes mantém investimento nas duas plataformas.

Banco comprou a Easynvest

A marca de 5 milhões de investidores do Nubank vem pouco mais de um ano após a fintech concluir a aquisição da Easynvest e anunciar a criação da NuInvest. Houve um salto de 2 milhões de clientes investidores, em junho de 2021, para 5 milhões no mesmo mês deste ano. O balanço do segundo trimestre de 2022 serão divulgados no próximo dia 15.

Entre os 5 milhões de clientes investidores, cerca de 1,5 milhão possuem aplicações em ativos de renda variável, como ações, BDRs (ações de empresas estrangeiras listadas na B3), ETFs (os fundos de índice listados) ou fundos imobiliários. Segundo o banco digital, com base em dados divulgados pela B3 no fechamento do primeiro trimestre, mais de 30% dos investidores da bolsa tinham um investimento em renda variável pelo Nubank.

Em dezembro do ano passado, a abertura de capital (IPO, em inglês) do Nubank conseguiu atrair 800 mil clientes de varejo que adquiriram os BDRs de emissão do banco digital. Além disso, foram cerca de 7,5 milhões clientes que se inscreveram para obter gratuitamente um BDR do Nubank por meio do programa NuSócios.

