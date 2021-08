Nubank contrata bancos e busca valor de US$ 40 bilhões em IPO nos EUA

O Nubank, maior banco digital do mundo, contratou o grupo de bancos que vai assessorá-lo em sua abertura de capital na Nasdaq, berço de tecnologia dos Estados Unidos. Na primeira linha, estão nomes como os dos gigantes norte-americanos Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. Os outros três estrangeiros, HSBC, Allen & Co e UBS, também foram selecionados, conforme duas fontes de mercado, que pediram o anonimato uma vez que essas informações ainda não são públicas.

A esperada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Nubank está prevista para ocorrer entre o terceiro e o quarto trimestre deste ano. O dono do cartão roxinho, como ficou conhecido entre os brasileiros, busca um valuation da ordem de US$ 40 bilhões, segundo as fontes. Neste patamar, superaria pesos pesados do setor financeiro brasileiro nos EUA como, por exemplo, o Bradesco, com valuation de US$ 39,9 bilhões, e a XP, de US$ 27,7 bilhões.

Banco testa apetite de investidores

O Nubank já fez, segundo uma fonte, reuniões preliminares com investidores em Nova York, o chamado “testing the waters” no jargão de Wall Street, quando a empresa quer avaliar o apetite do investidor pelo seu negócio. O resultado foi positivo, com gestores colocando a operação entre as mais esperadas deste segundo semestre.

A expectativa pelo IPO do banco digital brasileiro, comandado pelo colombiano David Vélez, é tão alta quanto da startup americana Discord, aplicativo de voz sobre IP (voip), que chegou a ser cobiçada pela gigante Microsoft, e a Stripe, de processamento de pagamentos, o unicórnio mais valioso da América.

Na última captação, de US$ 750 milhões extras e que atraiu a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, o Nubank já conseguiu ser avaliado em US$ 30 bilhões, trilhando o caminho para dar um passo além em termos de valuation no seu IPO.

O Morgan Stanley deve atuar como líder do IPO do Nubank. O banco já havia assessorado a fintech em um primeiro contato com investidores do mundo tech, realizado há cerca de dois meses.

Procurado, o Nubank não comentou. Os bancos mencionados também não quiseram se manifestar.

Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 09/08/2021, às 18h36.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com