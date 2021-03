Nubank vai destinar R$ 1 milhão a startups de empreendedores negros

O Nubank anuncia nesta quarta-feira, às 13h30, o lançamento do fundo de investimento Semente Preta, que vai destinar R$ 1 milhão para startups brasileiras fundadas por empreendedores negros e negras.

Leia também: Após polêmica, Nubank define meta para ampliar negros em cargos de chefia

As startups inscritas serão avaliadas de acordo com o nível de aplicação de tecnologia e inovação em seu produto, criatividade, estratégia e performance financeira, além de inteligência de dados e negócios. O histórico do empreendedor e o posicionamento da empresa no ecossistema brasileiro de startups também serão considerados.

Ainda no processo de seleção, terão peso aspectos como pluralidade geográfica e diversidade dos times das startups. Em outras palavras, equipes com diferentes sotaques e estilos ganham pontos no processo. O Nubank vai considerar os concorrentes negros a partir de autodeclaração feita pelos próprios empreendedores.

contato: colunabroadcast@estadao.com