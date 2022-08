Nubank prepara entrada no consignado e vai oferecer conta no exterior

O Nubank prepara o lançamento de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, até o fim do ano. O neobanco já assinou acordos para operar com pensionistas e servidores públicos. No exterior, vai começar a oferecer entre dezembro e o começo de 2023 contas correntes no México e na Colômbia, países onde já tem operação de cartão de crédito e os bancos brasileiros, como Bradesco e BTG Pactual, querem reforçar operações.

A estratégia de entrar em novos segmentos, o que inclui ainda mais produtos de seguros e investimento, foi passada para analistas de bancos como BTG Pactual, Itaú BBA e Goldman Sachs, em recente reunião com o diretor financeiro, Guilherme Lago, e o novo diretor de relações com investidores, Jorg Friedemann.

Banco diz ser maior emissor de cartões no México

O Nubank afirma ser o maior emissor de cartões no México, onde tem 2,7 milhões de clientes. Na Colômbia, são 314 mil, e a fintech recebeu autorização do regulador local para operar como financeira. No México, BTG e Bradesco preferiram comprar instituições locais para crescer em um país em que a presença do setor bancário junto aos consumidores é menor que no Brasil.

O banco da Cidade de Deus comprou a Ictineo, instituição com licença equivalente à de uma financeira, e vai utilizar a base de 3 milhões de clientes da Bradescard para dar impulso a um neobanco próprio, com contas e crédito consignado. Um dos alvos é justamente o Nubank.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 30/08/2022, às 16h52.

