Nubank registra mais que o dobro de transações por aproximação em 2020

O Nubank registrou mais que o dobro de pagamentos por aproximação em 2020 na comparação com 2019 em um movimento impulsionado pela pandemia, com as pessoas mais refratárias a contatos que possam aumentar o risco de transmissão do coronavírus. Foram 87,2 milhões de compras físicas neste ano – no débito ou no crédito – com o uso da tecnologia pelos usuários da instituição financeira, aumento de 114% ante o ano passado.

Tendência. Desde setembro de 2018, todos os cartões emitidos pelo Nubank já contam com a tecnologia do pagamento por aproximação. E a proporção de clientes que usam a função tem crescido durante a pandemia, passando de 7,81% em abril para 12,85% em novembro. Dos 30 milhões de usuários do Nubank, 23,5 milhões estão aptos a fazer transações sem precisar inserir ou passar o cartão na maquininha.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 10/12/2020 às 16:44:57 .

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse