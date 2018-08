O número de famílias endividadas voltou a crescer. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta que o porcentual de famílias com dívidas alcançou 59,6% em julho, ante 58,6% em junho. Essa é a primeira elevação mensal registrada neste ano. Na relação anual, contudo, houve recuo de 0,6 ponto porcentual.

