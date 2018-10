Número de operações de M & A até setembro vai a 470, alta de 1%

O número de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no intervalo entre janeiro e setembro deste ano alcançou 470 transações, aumento de 1% em relação ao observado no mesmo período do ano anterior.

O levantamento realizado pela PwC mostra que no mês passado foram registradas 59 transações. O cenário externo e as incertezas em relação ao Brasil estão segurando a retomada da economia, segundo a consultoria. O destaque ficou com as operações no setor de TI, com 101 transações no acumulado do ano, crescimento de 5% do total. Na sequência veio o setor financeiro – 8% do total transacionado, ou 39 operações.

No ano, os investidores nacionais foram os que demonstraram mais apetite, representando 65% do total no período analisado.

Gringos. No ano até setembro foram anunciadas 165 transações envolvendo o capital estrangeiro, uma redução de 14% ante o visto no mesmo período do ano anterior. Em setembro, foram 15 operações realizadas por capital internacional – queda de 42% no comparativo anual.

Também no mês passado, investidores dos Estados Unidos representaram 46% . Ainda em relação ao total das transações, os private equities, que são os fundos que compram participações em companhias, estiveram presentes em 106 transações, recuo de 6% ante o observado no mesmo período de 2017. Desses, 64% foram investidores nacionais e 36% estrangeiros.

