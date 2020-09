OAB-RJ cria comitê para cuidar de parcerias comerciais com a China

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro criou um comitê para tratar exclusivamente da parceria comercial com a China. O país asiático está na linha de frente de investimentos no setor de energia e ainda disputa com os Estados Unidos o fornecimento da tecnologia 5G. Na liderança da Coordenação Estadual das Relações Brasil-China da OAB-RJ, Camila Mendes Viana Cardoso, sócia do Kincaid | Mendes Vianna, diz que, no pós-crise, esse grupo de investidores vai ter papel ainda mais relevante na economia. Segundo ela, é “melhor a gente conhecer bem o nosso maior parceiro comercial.”

