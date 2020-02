Obras de contenção da Vale tentam evitar novo Brumadinho

Coluna do Broadcast

Por Mariana Durão

As obras da Vale para contenção de barramentos em barragens críticas de Minas Gerais estão dentro do cronograma e até junho estarão terminadas. Esse foi o panorama passado por técnicos da mineradora a representantes da Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil (Amig), realizada nesta quinta-feira.

“Há segurança de que com essas estruturas não corremos o risco de ter um novo Brumadinho”, diz o consultor de Relações Institucionais da entidade, Waldir Salvador. Os muros gigantes e diques seriam capazes de segurar a lama em caso de novo rompimento. Os municípios que mais preocupam são Barão de Cocais, Itabirito, Congonhas, Ouro Preto e Nova Lima.

Barragens. Os representantes da mineradora afirmaram que, apesar das fortes chuvas que atingem o estado de Minas, não houve alteração no status de segurança das barragens para pior, uma preocupação dos prefeitos, relatou Salvador. Segundo ele, as informações batem com o diagnóstico passado pouco antes pela Agência Nacional de Mineração aos prefeitos.

Por outro lado… Os temporais impediram o acesso físico às barragens nesse começo de ano. Com isso, o início do processo de descaracterização das barragens da Vale construídas pelo método a montante que ainda não foram iniciados seguem sem data para começar. A mineradora concluiu em dezembro o procedimento na barragem 8B e prevê terminar a descaracterização da barragem de Fernandinho ainda em 2020. O consultor da Amig explica que, no momento, os técnicos seguem monitorando o comportamento geológico das barragens e o sinal verde da ANM para definir o início dos trabalhos. Uma reivindicação dos municípios, ultra dependentes da mineração, é que haja nesse processo o aproveitamento econômicos dos rejeitos. A conferir.