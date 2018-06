Odebrecht assina empréstimo com bancos e credores devem receber amanhã

Coluna do Broadcast

Enfim, a Odebrecht assinou o contrato para obter novo empréstimo com Bradesco e Itaú Unibanco após quatro meses de negociações. Os bancos farão um adiantamento de R$ 500 milhões para que os credores do braço de construção, a OEC, recebam os recursos dos títulos ainda amanhã, exatamente um mês após o vencimento dos bônus. A fatia faz parte de um total de R$ 2,6 bilhões, que serão divididos em duas tranches. A primeira será de R$ 1,7 bilhão.

No prego

Sem os R$ 500 milhões, a construtora corria o risco de ter toda a sua dívida acelerada, caso 25% dos detentores dos bônus fizessem tal pedido ao agente fiduciário dos bônus. Depois do vencimento do bônus, em 25 de abril, a Odebrecht fez uso de 30 dias de carência para concretizar o pagamento.

