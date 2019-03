Odebrecht Engenharia adotará cor azul e sigla OEC

Obraço de engenharia do grupo Odebrecht vai mudar sua marca e passará a ser identificado como OEC. Até então, a sigla era usada em documentos e comunicados. Com a mudança, a atual Odebrecht Engenharia & Construção ganhará nova tipologia e também novas cores: no lugar do vermelho, a logomarca terá o azul e o cinza como predominantes.

A mudança já havia sido aprovada pelo conselho de administração antes do Carnaval, e ontem foi levada ao conhecimento do conselho da holding, última etapa formal necessária para a mudança. A nova marca estreará ainda no primeiro semestre. A empresa mantém o nome Odebrecht na assinatura, logo abaixo da sigla. No mercado, a especulação era que o nome da família seria totalmente excluído.

Não é só isso. A consultoria KeenWork, especialista na construção de marcas, fez parte do projeto de repaginação, que, a contar dos primeiros estudos, levou um ano para ser concluído. Não será a primeira empresa do grupo a fazer um movimento do gênero. No ano passado, a Odebrecht Óleo e Gás foi rebatizada como Ocyan. Antes, no fim de 2017, a Odebrecht Agroindustrial passou a se chamar Atvos.

