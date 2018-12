Odebrecht faz reunião anual modesta e cheia de desafios

O grupo Odebrecht reunirá amanhã, 13, 160 líderes de todas suas empresas. Nos tempos de bonança pré-Lava Jato, o encontro costumava acontecer em hotéis de luxo e resorts na Bahia, com cantores famosos animando o time. Nos últimos três anos, aconteceram na sede da empresa, em Salvador (BA). Agora, pela primeira vez, será realizado em São Paulo. Na pauta da reunião, estão as discussões sobre a estabilização, a estruturação financeira e a recuperação da imagem do grupo. Pela primeira vez, a maior parte os conselheiros, que também participam do encontro, será independente. Por causa da crise e em meio às negociações para a venda da Braskem, há alguns desafios importantes no próximo ano, incluindo a própria sobrevivência da construtora, que renegocia uma dívida bilionária. Também estará em discussão a sustentação de outros negócios, como óleo e gás e, principalmente, agronegócios, que está sob muita pressão. Procurada, a Odebrecht confirmou apenas a realização da reunião.//Cristiane Barbieri

