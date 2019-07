Odebrecht se empenha para apresentar plano de recuperação no prazo da lei

O grupo Odebrecht está empenhado em cumprir os 60 dias previstos na lei para a entrega de um plano de reestruturação das empresas relacionadas à holding que entraram em recuperação judicial, em 17 de junho, e da Atvos, o braço sucroenergético, que entregou o mesmo pedido à Justiça antes, em 29 de maio. Até agora, o documento está longe do esperado para ser analisado e votado em assembleia geral de credores – etapa seguinte desse processo.

Interesses difusos. Dado o emaranhado de dívidas, garantias e a diversidade de interesses entre os credores e ex-administradores com participação no grupo, muitas contestações correm na Justiça contra a Odebrecht. Apesar disso, essas ações não emperram as negociações do grupo com os principais credores no desenho do plano, mas acabam por complicar a confecção de uma proposta factível de ser aprovada pela maioria. Procuradas, as empresas não comentaram.

