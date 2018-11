Odebrecht tem novo conselheiro independente

A Odebrecht conta com um novo conselheiro independente. O economista João Nogueira Batista foi integrado ao Conselho de Administração do grupo essa semana. Ele será o quinto conselheiro independente da Odebrecht e chega ao colegiado para contribuir com a estratégia do Grupo, que tem se debruçado em melhorar a sua governança e imagem após a Operação Lava Jato.

Economista pela PUC-RJ e com MBA em engenharia econômica, Batista integra ainda o colegiado Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) e da Ocyan (ex-Odebrecht Óleo e Gás). No entanto, ficará no cargo apenas até o fim de janeiro de 2019, pois depois se dedicará exclusivamente à Odebrecht S.A..

Além disso, ele está nos conselhos da Light e da seguradora Swiss Re Corporate Solutions Brasil, da qual foi presidente por três anos. Esse ano, Batista também foi nomeado conselheiro da Seville Transmission S/A, empresa proprietária das sociedades de propósito específico (SPEs), pelo fundo norte-americano TPG (Texas Pacific Group).

