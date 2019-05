A Odebrecht vendeu o prédio sede do grupo na capital paulista, às margens da marginal Pinheiros, para a SDI Gestão e Barzel Properties. O valor do negócio é mantido em sigilo, mas ao passar a inquilina, a Odebrecht vai liquidar uma dívida de R$ 500 milhões de financiamento tomado para a construção do prédio, inaugurado em 2013. O aluguel corresponderá à metade do custo mensal de tal dívida.