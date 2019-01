Odonto Excellence abre uma loja a cada três dias e fatura R$ 300 milhões

Coluna do Broadcast

Com a abertura de uma loja a cada três dias, a rede de franquias Odonto Excellence fechou o ano de 2018 com faturamento próximo a R$ 300 milhões e 603 unidades espalhadas pelo Brasil, Portugal, Angola e Paraguai. Para 2019, a meta é chegar a R$ 500 milhões de receita, com a abertura de mais 200 consultórios. A rede tem 8 mil empregados, atende 43 mil pacientes e espera chegar a países como Espanha e China.

