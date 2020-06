OdontoCompany prevê atingir faturamento de R$ 1 bilhão em ano de pandemia

São Paulo, 14/06/2020 – A rede de franquias odontológica OdontoCompany estima que seu faturamento neste ano, a despeito da pandemia, alcançará R$ 1,08 bilhão – alta de 55% ante o ano passado. A estratégia tem como pano de fundo suporte aos franqueados – aqueles que precisarem de ajuda para atravessar a crise não recorressem a empréstimos bancários.

De volta. As inaugurações de novas franquias que estavam congeladas nos últimos dois meses serão retomadas neste mês. A OdontoCompany tem mais de 703 unidades operando no Brasil e cerca de 250 já vendidas e que serão inauguradas nos próximos meses. O foco tem sido pequenas cidades para continuar crescendo neste e nos próximos anos. A empresa recebeu no fim do ano passado aporte da gestora norte-americana Catterton.

Contato: colunabroadcast@estadao.