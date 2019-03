Odontocompany prevê faturar R$ 660 milhões em 2019

Coluna do Broadcast

A rede de odontologia Odontocompany prevê faturar R$ 660 milhões neste ano, montante 65% maior que em 2018. Para alcançar a meta, a empresa deve acelerar a ampliação de sua rede de franqueados: hoje, a rede tem 400 clínicas em operação e 700 já negociadas, mas a previsão é que chegue a mil unidades até 2020.

Carnê. Em um modelo pouco usual, a Odontocompany oferece tratamentos a preços populares, que podem ser pagos com carnê, a exemplo do que fazem algumas varejistas. A rede também oferece a alternativa de pagamento com cartão pré-pago, o “Pra Melhor”.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+