Odontoprev reforça aposta na pessoa física

A operadora de planos odontológicos Odontoprev está reforçando sua aposta na pessoa física. Ao reformular seu e-commerce, viu suas vendas junto a este público multiplicarem por cinco, contribuindo para a carteira ultrapassar a casa dos 650 mil contratos.

Do It yourself

O empurrãozinho veio da demanda cada vez maior dos consumidores por autosserviço e teve o apoio da Just, especializada em consultoria para transformação digital. Como resposta, no primeiro trimestre, a Odontoprev registrou a adição líquida de 8.633 clientes pessoas físicas, invertendo a fotografia dos três meses anteriores, quando teve saída líquida superior a 20 mil planos.

