OEC se reúne com credores para fechar acordo de recuperação judicial da holding

A construtora do grupo Odebrecht, a OEC, reuniu-se nesta quinta-feira com credores detentores de US$ 3 bilhões em bônus garantidos pela empresa para fechar um acordo de reestruturação dessa dívida. A negociação será uma das bases para a formulação do plano de recuperação judicial da holding. A OEC não está em recuperação judicial e o grupo trabalha numa reestruturação extrajudicial, que precisa da adesão de 60% dos credores.

Direito. Mas a OEC é a garantidora dos bônus e não a empresa emissora dos papéis, no caso da Odebrecht Finance que está em recuperação judicial. Ou seja, esses credores têm direito a voto no plano de recuperação da holding e provavelmente o acordo fechado com a OEC abordará pontos de interesse na votação do plano de reestruturação do grupo.

Condições. Alguns credores, como a Caixa, já se manifestaram ao juiz, pedindo que a Odebrecht Finance fique de fora da recuperação judicial. O grupo tem até meados desse mês para apresentar à Justiça um plano de reestruturação. Procuradas, a OEC e a Odebrecht não comentaram.

Contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem delay, assine o Broadcast+