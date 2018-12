Oferta bilionária da Intermédica conta com demanda no mercado

A oferta subsequente de ações (follow on) da NotreDame Intermédica já conta com demanda suficiente para que a operação seja concluída. A emissão, predominantemente secundária com a venda de ações detidas pelo fundo de private equity Bain Capital, será precificada hoje. A oferta demonstra que, apesar do receio que ainda existe em relação ao mercado brasileiro, há apetite dos investidores por ativos locais. Os bancos coordenadores são Itaú BBA (líder), Morgan Stanley (agente estabilizador), Bradesco BBI, Citi, Credit Suisse e UBS Brasil. Procurada, a NotreDame Intermédica não retornou. (com Dayanne Sousa)

