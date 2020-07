Oferta da JHSF empolga e demanda chega a 5 vezes

A JHSF empolgou os investidores com a venda de um terreno de 500 mil metros em São Roque para a construção da “Villa XP”, a nova sede da maior plataforma de investimento do País no interior de São Paulo. Pouco depois volta a chamar a atenção do mercado e já tem demanda superior a cinco vezes para sua oferta subsequente (follow on) que colocará pouco mais de R$ 400 milhões no caixa da empresa. A injeção de capital será destinada para reforço de sua estrutura de capital, incluindo investimento em sua estratégia digital, algo que mudou de patamar de importância em tempos de pandemia, e expansão dos segmentos de incorporação e de renda recorrente. São coordenadores da oferta, que precifica hoje, o BTG Pactual, como coordenador líder, Bradesco BBI e XP Investimentos.

Brilho no olhar. A oferta foi lançada logo após o anúncio da escolha do local da Villa XP, inspirada no campus da Apple no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O espaço vendido pela JHSF é vizinho de importantes empreendimentos do conglomerado e a chegada dos ‘faria limers’ de colete será mais do que bem-vinda: ao lado do terreno está Catarina Fashion Outlet e o novo aeroporto executivo da companhia. Dona também da marca Fasano, a companhia acumula ganho de 220% em um ano na B3. Procurada, a JHSF não comentou.