Oferta da Petrobrás chega ao Instagram

De olho no público de varejo, o prospecto preliminar da oferta subsequente (follow on) da Petrobrás chegou até mesmo ao stories do Instagram, uma função da rede social que permite a publicação de fotos e vídeos. A publicidade, que aparece no perfil dos usuários, é encabeçada pela XP Investimentos, que está no sindicato de instituições financeiras que estruturam a oferta. Não é para menos: o objetivo é de que até 24% da oferta seja destinada ao varejo. A operação, que marcará a saída da Caixa Econômica Federal da petroleira, será precificada na próxima terça-feira, dia 25. A venda de ações da Petrobrás deve permitir à Caixa devolver ao governo uma nova tranche de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões em instrumentos híbridos de capital e dívida (IHCD) por conta de empréstimos feitos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff para reforçar o capital dos bancos públicos.

Como? O valor é possível uma vez que a Caixa teria cerca de R$ 1 bilhão em provisões por conta da participação na Petrobrás. Além de vender a fatia em ações ordinárias em uma operação de cerca de R$ 7 bilhões, o banco público tem se desfeito quase que diariamente dos papéis preferenciais que possui da estatal.

