Oferta de ação da CPFL deve sair abaixo do piso, a R$ 27

A oferta subsequente da CPFL deverá sair a R$ 27 por ação, abaixo do piso da faixa indicativa de preço, estabelecida entre R$ 29,30 e R$ 35,30. O valor sinaliza que a demanda supera a oferta e garante, assim, a emissão. Além de levar a elétrica a uma reestreia na Bolsa – já que o papel da companhia tem baixíssima liquidez desde a aquisição da empresa pela chinesa State Grid –, a operação injetará recursos no caixa para a compra de ações de minoritários da CPFL Energia Renováveis. A esse preço, a companhia chinesa venderá suas ações da CPFL a um valor mais baixo daquele que adquiriu há dois anos, que, se ajustado pelo juro do período, chegaria a R$ 29. Apesar da diferença, os acionistas da State Grid já aceitaram vender a esse valor. O preço do papel será fixado nesta quarta-feira. Procurada, a CPFL não comentou.