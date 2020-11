Oferta de ações da Rede D’Or atrai Capital International, que busca R$ 1 bilhão

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Rede D´Or já está gerando disputa entre os investidores. A famosa gestora Capital International, um dos maiores fundos de investimentos do mundo com mais de US$ 2 trilhões sob gestão, já avisou que é tudo ou nada: quer investir R$ 1 bilhão na empresa de saúde. Em apenas três dias do início formal do roadshow, como é chamada a apresentação a investidores, a demanda pelas ações já supera em duas vezes a oferta. O fato chama a atenção por conta do tamanho do IPO, de mais de R$ 12 bilhões e com potencial de se tornar o segundo maior da história. De cara, a rede de hospitais estreará com mais de R$ 100 bilhões em valor de mercado e já ocupando o seleto grupo das empresas mais valiosas da Bolsa.

Bela história. O termo fill or kill, tudo ou nada, em tradução livre, é usado como barganha dos grandes e renomados fundos para poderem garantir um bom volume de ações, em ofertas. A tese de consolidação da Rede D´Or convenceu os investidores. Segundo um importante gestor, nessa área, “quanto mais escala, mais vantagem competitiva tem em relação à concorrência”. O jogo da escala ainda nem começou: só com a oferta, a Rede D´Or vai colocar mais de R$ 8 bilhões em caixa. E já prometeu ir às compras.

Doletas. Os estrangeiros já são perto da metade do que a oferta da empresa tem em demanda. Em tese, portanto, a oferta da Rede D’Or deve contribuir para os números que apontam crescimento no fluxo de estrangeiros para a Bolsa brasileira. Procurada, a Rede D’Or informou que está em período de silêncio, e a Capital International não retornou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 19/11/2020 às 17:50

