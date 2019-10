Oferta de ações do BB já tem ao menos 65% de demanda a preços de mercado

A oferta subsequente de ações (follow on) do Banco do Brasil já teria entre 65% e 70% de demanda de investidores em apenas alguns dias de apresentações, os chamados roadshows. O apetite, ao menos até aqui, tem sido pelo preço dos papéis a mercado. A demanda sinaliza um voto de confiança dos investidores nos motores de crescimento do banco público.

Estica e puxa. O follow on deve fazer pressão para baixo nas ações do BB, com o mercado pleiteando ganhos com a operação. Um eventual desconto no preço dos papéis, porém, tende a ser definido somente mais próximo ao fechamento da oferta, dia 17. No preço de hoje, quando as ações do BB amargaram queda de 3,95%, a R$ 43,80, a operação movimentaria R$ 5,80 bilhões. Procurados, BB e Caixa não comentaram.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter