Oferta de ações pode bater recorde de 2020 já em agosto, diz diretor do Bradesco BBI

Depois de encerrar a primeira janela deste ano com um total de ofertas de ações recorde, o head do Bradesco BBI, Felipe Thut, vê a possibilidade de o mercado alcançar o volume sem precedente de IPOs e follow-ons do ano passado já no início do segundo semestre. “Temos aqui uma estimativa hoje de que, sem dúvida nenhuma, vamos bater o volume do ano passado”, diz em conversa com o Broadcast, citando os R$ 128 bilhões em IPOs e follow-nos de 2020.

Para corroborar sua tese, Thut chama atenção para a inédita quantidade de ofertas em análise na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) na virada de 2020 para 2021, e diz que até abril, com o que está público na CVM já são R$ 90 bilhões em ofertas. O Bradesco BBI tem cerca de 70 operações sendo preparadas para chegarem à bolsa até julho, acrescenta ele. Abril é o mês em que devem ser precificadas as ofertas da segunda janela do ano, com as empresas apresentando os números do balanço do quarto trimestre e de 2020.

Para ele, é preciso colocar em contexto duas questões que surgem com recorrência frente a períodos com avalanche de ofertas: a capacidade de absorção e a qualidade das empresas que chegam à bolsa.

Para defender o potencial de demanda do mercado de ações, Thut aponta para os R$ 350 bilhões que foram para fundos de ações e fundos multimercado no ano passado, sacados da renda fixa por investidores buscando remuneração. O interesse tende a seguir elevado no ambiente de juro baixo. “Uma parte dos R$ 350 bilhões que foram para os fundos buscam ações e R$ 128 bilhões é muito pouco em novas ofertas”, pontua.

Segundo o executivo, esse fenômeno é o que explica a grande “democratização” do mercado no ano passado, marcado por ofertas menores, com oportunidade para as empresas e os investidores de diversificar portolio. “Nas outras grandes safras de ofertas, nos anos de 2007, 2008 e 2009, havia um volume mínimo para se ter acesso à bolsa e isso caiu por terra, com várias ofertas tendo sido feitas em torno de R$ 600 milhões”, comenta o Thut.

Estoque

Sobre a qualidade, o executivo do Bradesco BBI afirma que o número de boas empresas com capital fechado é muito grande no País e que o mercado está muito longe do ponto de ter de levar à bolsa companhias de má qualidade. “Existe muito escrutínio.”

A questão está na capacidade dos gestores e investidores avaliarem o preço das ofertas. “Em 2021 vamos ver aumento na lucratividade das companhias em relação a 2020, quando, naturalmente, muitas delas foram afetadas pela pandemia. O desafio é entender com que grau de conforto os investidores acreditam que essa rentabilidade vai acontecer”, pontua ele.

Essa questão, somadas à agenda de reformas, deve balizar também a entrada dos estrangeiros nas ofertas, que vinham crescendo desde o segundo semestre do ano passado. Ele comenta que os estrangeiros deixaram também de olhar somente para o tamanho das ofertas e têm entrado em ofertas menores de bons nomes e boas histórias.

No IPO de R$ 871,2 milhões da Eletromídia, empresa de publicidade em espaços urbanos, os estrangeiros ficaram com 55% da oferta, por exemplo. A CSN Mineração, que é de um perfil de empresa e oferta maior, os gringos arremataram 60% das R$ 5,2 bilhões de ações de seu IPO.

