Oferta de fundo do BTG pela Infraco, da Oi, inclui desenho do conselho

A oferta vinculante encaminhada pelo fundo de investimentos em participações (FIP) Economia Real, sob gestão do banco BTG Pactual, para a Infraco, unidade de negócios de fibra ótica da Oi, inclui um acordo de acionistas com esboço do futuro conselho de administração da companhia. A iniciativa de embutir esse desenho na oferta faz parte da estratégia do banco para acelerar o fechamento da aquisição caso saia vencedor do leilão da Infraco, que também tem na disputa o fundo americano Digital Colony.

Alto escalão. Segundo fontes, a proposta é estruturar um conselho de administração com nove membros, dos quais quatro indicações partirão da Oi e cinco do FIP do BTG, que seria o sócio majoritário do negócio, com 51% de participação. Para a presidência do colegiado está previsto o sócio e líder de negócios digitais do BTG, Amos Genish, que já presidiu a Telefônica Brasil (dona da Vivo) e a Telecom Itália (dona da TIM). O gestor do FIP, Renato Mazzola, também ocuparia um assento.

Diretoria. Os nomes para compor a direção também já estão no radar, segundo fontes. O presidente executivo seria um profissional de mercado, com experiência em telecomunicações, enquanto o diretor financeiro será um executivo que já atua em empresa sob gestão de fundos do BTG. Procurado, o banco não comenta.

Próximos capítulos. O plano de recuperação judicial da Oi prevê a venda de uma fatia entre 25% e 51% da Infraco, tendo como ponto de partida o valor mínimo de R$ 20 bilhões para 100% da empresa. Após receber as ofertas vinculantes, a tele decidirá nas próximas semanas quem terá preferência para dar o lance final no leilão judicial, previsto para ocorrer até o segundo trimestre.

