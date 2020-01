Ofertas de ações no mundo caíram 20% em 2019; 2020 deve seguir ritmo moderado

As ofertas de ações no mundo caíram 20% no ano passado para 1.242 listagens, ao passo que em valores a queda foi de 8% para US$ 206,1 bilhões, tendo em vista tensões globais como a guerra comercial entre Estados Unidos e China e o Brexit, segundo pesquisa do Baker McKenzie, com cooperação estratégica do escritório Trench Rossi Watanabe. Para 2020, a percepção é de ritmo moderado das ofertas mundo afora, dada a volatilidade esperada no mercado com as eleições presidenciais nos EUA.

Desistências. Um número chama atenção: o de empresas que desistiram de realizar suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), quando já estavam no meio do caminho. Foram mais de 80 no total, sendo o caso que ganhou mais destaque o da WeWork, investida da gigante japonesa Softbank.

Coroa. No ano passado a Nasdaq, que levou a oferta de duas empresas brasileiras em 2019 (Afya e XP Investimentos), foi a bolsa que mais fez IPOs no mundo, com 183, movimentando US$ 33,6 bilhões. Em segundo lugar ficou a bolsa de Hong Kong, apesar de todo o embate político nas ruas ao longo do ano, com 143 listagens. Em valor, contudo, com a oferta bilionária do Alibaba, chegou em US$ 35 bilhões – ficando assim em primeiro lugar por essa métrica. Ainda em número de operações, a Nyse ficou em terceiro lugar, com US$ 31 bilhões com 63 listagens.