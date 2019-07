Ofertas de ações podem superar R$ 20 bilhões em julho

As ofertas de ações nas próximas duas semanas poderão ultrapassar R$ 20 bilhões. O valor representa quase o dobro do visto em todo ano de 2018. O aumento do número de emissões ganhou ainda mais tração com o andamento da reforma da Previdência, já aprovada em primeiro turno na Câmara. Apenas as ofertas subsequentes (follow ons) do ressegurador IRB Brasil Re e da BR Distribuidora podem movimentar cerca de R$ 17 bilhões. Também estão na fila a construtora Tecnisa, a locadora de veículos Movida e operadora de planos de saúde Hapvida. Na primeira metade deste ano, as ofertas de ações somaram R$ 29,3 bilhões, conforme a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O valor é recorde para o período desde 2002.

Bull market

Nessa fila das ofertas, a construtora Tecnisa já tem demanda suficiente para concluir seu follow on, que será precificado na próxima quarta-feira, 17. A Tecnisa está em dificuldades financeiras, e a oferta injetará recursos que serão usados para pagar dívidas. No mercado, a interpretação é de que o sucesso da emissão é a grande prova do momento de otimismo, já que ofertas consideradas de segunda linha estão encontrando espaço. Neste mês, com a notícia sobre a capitalização, a ação acumula alta de cerca de 20%.

Casa em ordem

A oferta da Tecnisa pode resultar em R$ 410 milhões, valor que corresponde a cerca de 85% de sua dívida líquida e suficiente para colocar a casa em ordem. No entanto, a construtora já avisou que pretende direcionar uma parte do dinheiro para a compra de terrenos e o desenvolvimento de novos projetos imobiliários. A retomada ocorreu só em maio e, ainda assim, com participação minoritária em um novo empreendimento. Procurada, a Tecnisa não comentou.