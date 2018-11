Oi abre seleção para novas startups do programa de inovação oito

A Oi vai selecionar novas startups para o programa de incubação do Oito, hub de empreendedorismo e inovação da companhia em Ipanema, no Rio, em parceria com outras empresas e instituições. Os interessados em participar do segundo ciclo do programa terão que apresentar propostas que tenham sinergia com o negócio da Oi. Seis startups participam do primeiro ciclo, que conta com a coordenação técnica do Instituto Gênesis, da PUC-Rio.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+