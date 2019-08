Oi acelera investimento e fibra ótica chega a 68 cidades

A Oi, em recuperação judicial, continua acelerando os investimentos em fibra ótica na tentativa de recuperar clientes perdidos ao longo dos últimos anos. Em julho, a operadora expandiu suas redes de fibra para um total de 68 cidades, 30 a mais do que no fim de março, quando estava em 38 municípios. O objetivo é ganhar participação no setor de banda larga, onde atualmente ocupa a quarta posição, com 18,2% do mercado nacional. Em primeiro lugar está a Claro, dona da Net (30,1%), seguida pela Vivo (23,3%) e pelas operadoras de pequeno e médio porte (juntas têm 28,4%). Os dados de mercado são da consultoria Teleco e consideram todos os tipos de banda larga fixa, seja por fibra ou demais tecnologias.

Empresa de fibra. O plano estratégico da Oi, reformulado e divulgado no mês passado, colocou a fibra ótica como ponto central da expansão dos negócios da companhia, a partir da reutilização de parte da infraestrutura já construída em cobre. Ao todo, a Oi já conta com 360 mil quilômetros de fibra instaladas em todo o Brasil. A tele ainda elevou a projeção de residências onde a infraestrutura das redes estará disponível no ano (chamadas pelo jargão de ‘casas passadas’ ou ‘home passed’). Segundo a operadora, a implantação da infraestrutura está acelerada e tem o potencial de atingir 4,6 milhões de casas passadas em 2019. A nova meta para este ano é 28% maior do que a anterior, de 3,6 milhões.// CIRCE BONATELLI

