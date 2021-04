Oi acerta venda da InfraCo, mas ainda não fechou conversas com detentores de títulos

A Oi ainda não fechou as conversas com os detentores de US$ 1,65 bilhão em títulos de dívida da empresa emitidos no exterior , que envolvem ajustes na escritura desses papéis relacionados a novos empréstimos e venda de ativos previstos no aditamento ao plano de recuperação judicial da tele. O fato de não ter chegado lá nas discussões com os credores não impede a Oi de prosseguir com a transação de R$ 13 bilhões de venda da InfraCo exigirá que a escritura dos bonds esteja alinhada com a dos demais credores. , que envolvem ajustes na escritura desses papéis relacionados a novos empréstimos e venda de ativos previstos no aditamento aoda tele. O fato de não ter chegado lá nas discussões com os credores não impede a Oi de prosseguir com a venda da InfraCo, braço de infraestrutura de fibra óptica, para fundos do BTG Pactual . Mas, em algum momento, aexigirá que a escritura dos bonds esteja alinhada com a dos demais credores.



A Oi precisa da adesão de 50% mais 1% dos bondholders para prosseguir com seu novo plano de reorganização, aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz no ano passado. As negociações com os detentores de bonds duram dois meses. As exigências desse grupo envolvem um prêmio maior do que o oferecido pela empresa para fazer as alterações nas escrituras e nas condições para os novos empréstimos e a venda dos ativos.

Empréstimos de R$ 7,5 bilhões Alguns interlocutores entendem que a concordância dos bondholders com as mudanças na escritura de seus papéis não tem qualquer relação com a venda de ativos. Elas estariam somente vinculadas a autorizações de empréstimos de até R$ 7,5 bilhões que a Oi tinha como meta realizar: R$ 2,5 bilhões (para as operações de fibra ótica) e R$ 5 bilhões (Oi Móvel). Procurada, a Oi não comentou.