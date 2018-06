Oi contrata ex-Tim para nova diretoria de marketing varejo e empresarial

A Oi fechou a contratação do executivo Rogerio Takayanagi, ex-TIM, para a recém-criada diretoria de Marketing de Varejo e Empresarial. Seu foco será aumentar a rentabilidade do setor e fortalecer a musculatura dos negócios para a expansão dos investimentos que virá principalmente a partir do fim do ano, com a capitalização prevista no plano de recuperação judicial da tele. Ele responderá ao diretor comercial, Bernardo Winik, que assumiu as áreas de Varejo, Empresarial, Corporativo e Atendimento.

Fibra

Takayanagi foi presidente e co-fundador da TIM Fiber, braço da operadora italiana que passou a oferecer, nos idos de 2011, ultra banda larga via redes de fibra ótica, um avanço tecnológico importante na época. Engenheiro eletricista de formação, o executivo tem mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações em diversos países, passando por operações de startups a fusões e aquisições. (Circe Bonatelli)

