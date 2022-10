Oi contrata Moelis para refinanciar ao menos R$ 10 bi em dívidas

A Oi contratou a Moelis & Co como assessora financeira na reestruturação de uma dívida financeira de pelo menos R$ 10 bilhões inserida no processo de recuperação judicial da operadora.

O alvo inicial da operação de refinanciamento é um conjunto de bonds (títulos de dívida emitidos pela companhia) que têm vencimento em 2025. Os R$ 10 bilhões representam o valor nominal dos bonds, de face. O plano de recuperação da Oi já previa a opção de que esses bonds poderiam ser refinanciados em vez de pagos integralmente.

Também estão em jogo os pré-pagamentos da Oi a bancos e agências de crédito à exportação, cujos vencimentos acontecem em dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O valor aí é de aproximadamente R$ 6,9 bilhões junto aos bancos e R$ 4,6 bilhões para as agências. O pagamento depende da conclusão da venda de ativos pela tele (o que passa pela disputa com TIM, Vivo e Claro sobre o ajuste de preço na rede móvel).

Assessores irão propor alternativas a bancos

No fim das contas, a discussão sobre reestruturação da dívida tende a ter um escopo maior. Isso estaria causando desconforto entre os bancos que são credores da companhia. A função dos assessores é estudar e propor alternativas e possibilidades futuras para equacionar a dívida.

O papel da Moelis também passa por evitar que haja a necessidade de um novo aditamento à recuperação judicial. O plano original foi aprovado em 2017 e aditado em 2020. A assessoria deve encontrar modelos viáveis do ponto de vista financeiro, legal e, claro, negocial. As conversas começaram há cerca de duas semanas.

Operadora já pagou R$ 15 bilhões em débitos

Os bondholders contrataram a assessoria financeira da Lazard e a jurídica do escritório Pinheiro Neto. Por sua vez, as agências de crédito à exportação são assessoradas pelo banco Houlihan Lokey e pelo escritório Padis Mattar Advogados.

A Oi entrou em recuperação em 2016 e planejava usar parte do caixa arrecadado com a venda de seus grandes ativos para quitar parte de sua dívida com bancos e agências de crédito à exportação. Isso deu certo até determinado ponto.

A Oi já levantou um total de R$ 21,5 bilhões com a venda de ativos, incluindo aí as suas redes móveis e o controle do seu braço de fibra ótica, além de torres, data centers e imóveis. Em contrapartida, já pagou R$ 15 bilhões de dívidas, sendo a maior fatia individual para o BNDES (R$ 4,7 bilhões).

Alta do dólar impactou dívida nos últimos anos

Nos últimos anos, porém, a valorização do dólar impactou a dívida de modo relevante, acrescentando quase R$ 10 bilhões à conta. Do lado da operadora, não foi possível compensar apenas com resultados operacionais. A tele chegou ao fim do segundo trimestre com dívida bruta de R$ 21,1 bilhões (69% em moeda estrangeira) e R$ 5 bilhões no caixa. Já em agosto, a posição do caixa baixou para R$ 3,2 bilhões. Procurada, a Oi não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 27/10/2022, às 17h06

