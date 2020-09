Oi e francesa Green Yellow fecham acordo de R$ 44 milhões em energia

A Oi e a multinacional francesa Green Yellow fecharam um acordo por meio do qual a operadora passará a receber energia elétrica de quatro usinas fotovoltaicas localizadas Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Com isso, a tele contará com 14,44 MWp de capacidade instalada, responsáveis por gerar 21,2 GWh por ano para abastecer as estações rádio base por onde trafegam os sinais de internet móvel.

Economia. Para atender a demanda, a francesa investirá R$ 44 milhões nesses projetos de desenvolvimento sustentável. O acordo prevê ainda um serviço diagnóstico e melhoria no consumo de energia em diversos escritórios, podendo cortar os gastos até pela metade.