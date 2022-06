Oi e Huawei Brasil lançam fibra ótica com cabo transparente

A Oi lança nesta terça-feira, 14, uma tecnologia de fibra ótica inédita na América Latina, a Fiber To The Room (FTTR) desenvolvida pela Huawei. Segundo a operadora, a FTTR usa um cabo micro-ótico transparente, que seria praticamente invisível, tornando possível sua distribuição por diferentes cômodos por fora da parede, “sem interferir na arquitetura ou decoração do ambiente”.

Tecnologia será oferecida gradativamente a outras localidades

O serviço começará a ser ofertado apenas na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, de forma controlada. Segundo a empresa, o objetivo é estender a oferta da tecnologia gradativamente para outras localidades onde a companhia oferece a Oi Fibra.

Lançada em 2018, a Oi Fibra teve uma receita de R$ 2,945 bilhões em 2021, crescimento de 113% no comparativo com o ano anterior.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/06/22, às 17h14

