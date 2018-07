OI economiza com luz no Rio de Janeiro e no Ceará

A operadora de telefonia Oi gastou menos com sua conta de luz nos últimos meses. O consumo de energia referente à iluminação caiu pela metade em 57 prédios no Rio de Janeiro e no Ceará, após a conclusão de um projeto de eficiência energética e modernização, sob os cuidados da Enel X, do Grupo Enel. Foram trocadas cerca de 62 mil lâmpadas por outras com tecnologia LED, o que permitiu uma economia de energia de aproximadamente 432 MWh/ano, 56,5% menos de consumo, equivalente a uma redução de R$ 260 mil mensais.

