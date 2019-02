Coluna do Broadcast

A Oi tem investido na emissão de contas online no lugar das faturas em papel. Em 2018, a operadora economizou R$ 7,4 milhões com impressão e postagem de boletos só para grandes empresas. Neste setor, 74% das contas já são emitidas só no ambiente digital. Mais de 39 mil clientes aderiram ao serviço. A Oi espera elevar esse número em mais de 20% em 2019.