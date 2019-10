Oi faz vitrine de fibra no Rock in Rio e amplia vendas em 50%

A Oi, em recuperação judicial, montou toda a infraestrutura de internet durante o Rock in Rio para utilizar o evento como vitrine para o desenvolvimento da fibra, o que, aliado à expansão das redes móveis de 4G, são as principais cartadas da tele para recuperar clientes e reverter a perda de receita vista nos últimos trimestres. A aposta deu resultado: as vendas no site do seu serviço de TV por assinatura e banda larga via fibra ótica, chamado Oi Fibra, durante o período do evento cresceram 50% – na análise dos 10 dias de evento (27/9 a 6/10) e os dez anteriores.

