Oi lança conta digital financeira pelo WhatsApp

Seguindo uma tendência das prestadoras de serviços que veem oportunidades de diversificar negócios a partir de sua ampla base de clientes, a Oi embarcou na conta financeira digital pelo WhatsApp. Os clientes da operadora terão acesso a serviços de pagamentos de contas diversas, transferências por meio do PIX e recarga de crédito do celular. O serviço está sendo colocado em pé pela Oi em parceria com a fintech Conta Zap e segue a estratégia da tele, em recuperação judicial, de reorganização de suas operações.

A tele anunciou nesta semana o acordo de venda do controle da InfraCo, braço de infraestrutura de rede de fibra ótica, para fundos do BTG Pactual. Paralelamente, o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, enfatizou o foco que a Oi deve manter num amplo espectro de serviços mirando seus clientes.

A autorização do Banco Central para utilização do WhatsApp para pagamentos, no final de março, tem movimentado o setor de serviços e as empresas de meio de pagamentos. A possibilidade segue um calendário de democratização e modernização do mercado bancário, iniciado há alguns anos e que em 2021 trouxe a regulação do open banking e a criação do PIX. O serviço de pagamento e transferência instantânea PIX do Banco Central já movimentou mais de R$ 160 bilhões nos três meses em que está em operação.

