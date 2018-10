Oi leva banda larga via fibra ótica a 25 cidades e antecipa meta

A Oi antecipou sua meta de expansão da oferta de banda larga de alta velocidade via fibra ótica no País. A companhia acaba de atingir a marca de 25 cidades cobertas pelo serviço, o que estava previsto para ocorrer até o fim do ano. Neste mês, as cidades de Varginha (MG), Montes Claros (MG), Angra dos Reis (RJ) e Campos dos Goytacazes (RJ) passaram a contar com o serviço ‘Oi Fibra’, que oferece internet de até 200 MB.

De volta

A fibra está no centro do novo plano de negócios da tele, que freou os investimentos antes das negociações com credores na recuperação judicial e agora busca tirar o atraso na expansão da infraestrutura de redes em relação às concorrentes Vivo, Net e TIM. (Circe Bonatelli)

