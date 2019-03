Oi quer aumentar cobertura com fibra ótica este ano para 52 cidades

Na tentativa de fazer frente à concorrência e alavancar suas receitas, a Oi, que está em recuperação judicial, pretende ampliar a cobertura de banda larga por fibra ótica de 32 para 52 cidades no ano. A infraestrutura será implementada com base na tecnologia FTTH (fiber to the home), que leva a fibra ótica até a casa dos consumidores, sem conexões intermediárias. Os pacotes de internet rápida chegarão ao mercado com velocidades de navegação de 50 mega a 200 mega. A última cidade “fibrada” pela Oi foi Búzios (RJ), utilizando equipamentos da chinesa Huawei.

Muitos gigas. A expansão da banda larga está no foco da estratégia de crescimento da Oi, que também trabalha na ampliação da cobertura das redes de 4G e 4,5G, além da preparação para a chegada do 5G. Para isso, a operadora investiu R$ 4 bilhões nos nove primeiros meses do ano passado, de acordo com seu balanço mais recente.

