Oi reestrutura segmento corporativo e traz executiva da Embratel

A Oi contratou Adriana Coutinho Viali, ex-Embratel, para assumir o lugar de Cátia Tokoro na liderança da Diretoria do Corporativo – área que vende produtos e serviços de telecom para grandes empresas. A nova executiva terá a missão de reestruturar o segmento, que perdeu muitos clientes em função da crise econômica e do noticiário negativo sobre a recuperação judicial da operadora. Seu foco será a melhoria das vendas na área, cuja receita líquida caiu 14,7% de 2016 para 2017, atingindo R$ 6,5 bilhões.

O retorno

Adriana já atuou na própria Oi, entre 2001 a 2004, e tem conhecimentos aprofundados em internet das coisas, segurança da informação, vendas, gestão e marketing, com foco em rentabilidade dos clientes. No seu novo cargo, ela responderá diretamente ao diretor comercial, Bernardo Winik, que passou a liderar as áreas de Varejo, Empresarial, Corporativo e Atendimento. (Circe Bonatelli)

